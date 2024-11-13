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Пьяный племянник с молотком набросился на своего дядю в Петербурге

В Петербурге пьяный мужчина молотком избил родственника

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Вневедомственная охрана по СПб и ЛО/VK

В Центральном районе Петербурга мужчина напал с молотком на своего родственника в ходе пьяной ссоры, пострадавшего удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в квартире по улице Черняховского, 35-летний петербуржец распивал спиртные напитки в компании своего 44-летнего дяди. В какой-то момент между собутыльниками произошла ссора, племянник схватил молоток и несколько раз ударил им родственника по голове.

Пострадавшего госпитализировали в одну из городских больниц, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Нападавшего удалось задержать, он доставлен в отдел полиции. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что пьяный житель Ставропольского края напал на сына с ножом из-за того, что тот поздно пришел домой. Отец несколько раз ударил подростка по лицу и голове. Скорую помощь вызвал младший брат пострадавшего. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. Фигурант находится под стражей.

Ранее в Подмосковье подросток напал с топором на спящую мать из-за прогулов в школе.

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