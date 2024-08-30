Пьяный россиянин напал на сына с ножом из-за того, что тот поздно пришел домой

В Нефтекумске суд рассмотрит дело мужчины, который напал на своего несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, молодой человек вернулся домой в два часа ночи. Его встретил пьяный отец, который посчитал, что сын пришел слишком поздно. Между родственниками возник конфликт, во время которого глава семьи несколько раз ударил подростка.

В этот момент дома находился младший брат пострадавшего. Он вызвал медиков, которые оперативно прибыли на место и оказали всю необходимую помощь. На данный момент жизни школьника ничего не угрожает. После произошедшего отец выбросил нож в трубу рядом с домом.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью. На данный момент фигурант находится под стражей.

Следователи собрали все необходимые доказательства. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

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