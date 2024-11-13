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Глава СК заинтересовался случаем с нападением мигранта с ножом на петербуржца

Глава СК Бастрыкин попросил доклад о нападении мигранта с ножом на петербуржца

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением мигранта с ножом на мужчину в Петербурге. Об этом сообщает СКР.

По информации ведомства, инцидент произошел в ходе дорожного конфликта. Предварительно, вооруженный ножом иностранец напал на петербуржца и попытался нанести ему ранение.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 119 УК РФ. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по городу предоставить доклад по обстоятельствам инцидента и результатам рассмотрения вопроса о передаче материалов дела в производство следователей СК.

До этого в Калуге мигрант ворвался с ножом в детсад и угрожал воспитателю из-за сына, играющего в куклы с девочками. После инцидента персонал дошкольного учреждения обратился в правоохранительные органы.

Ранее глава СК рассказал, каким должен быть полицейский.

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