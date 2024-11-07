В Калуге мигрант ворвался с ножом в детсад и угрожал воспитателю из-за играющего в куклы сына

В Калуге отец-иностранец угрожал воспитателю детсада ножом из-за того, что его сын играл в куклы с девочками. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

48-летний мужчина угрожал ножом воспитателю детского сада, когда заметил, что его сын играет с девочками в куклы. Иностранец высказывал угрозы педагогу и родителям, которые пытались защитить женщину. После инцидента персонал дошкольного учреждения обратилось в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

По данным местных СМИ, нападавший — уроженец республики Таджикистан, российское гражданство он получил в 2017 году. По поручению руководителя СК России Александра Бастрыкина будет проведена проверка законности получения мигрантом гражданства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Москве женщина попала в больницу после драки в детском саду. Она выходила из учреждения, когда на нее напала мать другого ребенка и, повалив на землю, начала бить по голове. Причиной стал конфликт на утреннике, ребенок второй участницы ссоры много шумел. После драки женщину госпитализировали с сотрясением мозга и рваной раной со следами зубов.

Ранее россиянка напала в детсаду на ребенка, забравшего игрушку у ее сына.