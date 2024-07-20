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В Шереметьево придумали способ ускорить вылет самолетов

Шереметьево и «Аэрофлот» разработали способ ускорения предполетных процедур

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Shutterstock

Аэропорт Шереметьево и компания «Аэрофлот» совместно разработали список мер для ускорения предполетных процедур. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Уточняется, что в рамках нового пакета мер, особое внимание будет уделяться пассажирам с детьми, пассажирам с ограниченными возможностями здоровья и участникам СВО. При этом в Шереметьево на постоянной основе будут введены бесплатная выдача питьевой воды и улучшена система кондиционеров, которые работают в терминалах аэропорта.

«В аэропорту на постоянной основе работают бригады супервайзеров для урегулирования проблемных вопросов и очередей в местах массового скопления людей. «Аэрофлот» осуществляет гибкое планирование состава смен по организации перевозок, обеспечивая в пиковые часы усиление наземного персонала, работающего с пассажирами на стойках регистрации», — рассказали в ведомстве.

В Росавиации добавили, что благодаря новым мерам, за 13-14 июля было задержано на вылет более двух часов только 16 рейсов, что составляет всего 0,9% от всего числа рейсов. Большую часть из всего объема рейсов за эти дни обслуживала компания «Аэрофлот».

До этого стало известно, что авиакомпания «Россия» возобновит полеты в Гавану с 13 октября.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.

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