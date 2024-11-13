Синоптики рассказали о погоде в Москве 13 ноября

В среду, 13 ноября, в Москве будет облачная погода, а температура поднимется до 2-4°C. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При этом в ночь на 14 ноября температура может опуститься до -1°C. В столице ожидается ветер с порывами до 9 м/с. Атмосферное давление будет держаться на уровне 756 мм ртутного столба.

В Московской области ожидают колебания температуры в пределах от 0 до +5°C днем и до -3°C ночью.

Метеорологи рассказали, что в этом году в Москве и области в начале декабря будут температурные колебания от -3 до -7 градусов, а потом потепление до плюсовых значений. Настоящие зимние морозы придут в столицу не раньше конца первой декады декабря. А в новогоднюю ночь температура составит ниже -10°C, то есть будет ниже климатической нормы.

При этом за последние три десятка лет средняя зимняя температура в Москве увеличилась на 2-2,5°C.

Ранее россияне рассказали о планах россиян на новогодние каникулы.