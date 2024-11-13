Луганская школьница обратилась с просьбой к Трампу

Школьница, писательница и журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая ранее была включена в базу украинского сайта «Миротворец», призвала избранного президента США Дональда Трампа закрыть этот портал. Об этом она заявила в соответствующем обращении, сообщает РИА Новости.

Вместе с тем 16-летняя девушка попросила нового главу Белого дома осудить действия «Миротворца», а также привлечь к судебной ответственности его создателей и администраторов.

«В любой части мира государство должно защищать своих граждан, даже если они критикуют некоторые действия правительства», — сказала Савенкова.

Она обратила внимание, что данный портал является частным, однако его действия нарушают законы о защите частной информации, а сам интернет-ресурс «взял на себя роль суда, обвиняя в преступлениях без законного основания».

«Моя жизнь, как и жизни многих граждан, чьи данные также размещены на этом сайте, подвергаются опасности», — отметила подросток.

Она также назвала «Миротворец» инструментом запугивания.

7 ноября сообщалось, что Трамп пропал из базы данных украинского сайта «Миротворец».

В конце июля Савенкова написала открытое письмо Трампу с просьбой о помощи в прекращении поставок западного оружия на Украину. Она выразила мнение, что политику было бы полезно посетить Донбасс.

Весной 2021 года Савенкова записала видеообращение к членам Совета Безопасности ООН, где призвала организацию не забывать о правах детей в Донбассе на детство и мирную жизнь. Осенью того же года украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список. В трехминутном ролике она заявила, что ее семья подвергается травле порталом и некоторыми украинскими СМИ.

Ранее Савенкова назвала Макрона военным преступником.