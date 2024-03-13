Луганская школьница написала открытое письмо Макрону

Юная писательница и драматург из Луганска, школьница Фаина Савенкова, ранее попавшая в базу данных украинского сайта «Миротворец», написала открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону после его заявлений о России и помощи Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Весной 2021 года, когда ей было всего 12 лет, Савенкова записала видеообращение к членам СБ ООН, где призвала организацию не забывать о правах детей в Донбассе на детство и мирную жизнь. Осенью того же года украинский сайт «Миротворец» включил девочку в свой список. Впоследствии Савенкова неоднократно обращалась к различным международным организациям с призывами остановить огонь в Донбассе.

«Господин Макрон, я подросток, проживающий в Донбассе все эти годы ужасной агрессии Украины против своего народа. Вся военная техника, которую вы поставляете Украине, представляет угрозу для моей семьи. Мы живем под обстрелами из-за вас. Вы и другие страны Запада ведете войну до последнего украинца, но вам этого мало. Вы стремитесь развернуть войска НАТО на Украине, чтобы ваша страна продолжала воевать до последнего француза, чтобы французы узнали страх и потерю близких, разрушенные города», — написала Савенкова в своем письме.

В своем открытом обращении девочка назвала Макрона военным преступником и лжецом, подчеркнув, что сами французы должны выбрать между «миром и уничтожением в огне третьей мировой войны».

«Это не первый раз, когда я обращаюсь к Макрону. После моего первого письма его администрация ответила, обещая, что Франция приложит все усилия для выполнения Минских соглашений. Но, как вы понимаете, Франция и Германия продолжали поставлять оружие украинским лидерам. И если изначально была надежда на то, что президент Макрон стремится к миру, то сейчас мои слова больше адресованы жителям Франции, так как я больше не надеюсь на руководство Франции. Они сделали свой выбор, проявив равнодушие как к жителям Донбасса, так и к жителям Франции, учитывая то, что происходит сейчас», — прокомментировала свое решение написать письмо Савенкова РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, письмо было опубликовано 11 марта в нескольких изданиях на английском, французском и русском языках, и уже имеется ответная реакция от обычных французских граждан.

Ранее Макрон объявил о создании ЕС «девятой коалиции для глубоких ударов», включая поставки ракет среднего и дальнего радиуса действия Украине. Он также заявил, что Франция сделает все возможное, чтобы Россия «не выиграла эту войну». По его словам, лидеры западных стран обсуждали возможность отправки своих войск на Украину, хотя консенсус пока не достигнут, «но ничего не исключено». В начале марта на встрече с лидерами оппозиции Макрон вновь подчеркнул, что у Франции «нет ограничений и красных линий» в вопросе помощи Украине. Его высказывания вызвали острую критику со стороны некоторых партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил внутри Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона в том, что он толкает Париж на конфликт, действует безрассудно и не консультируется по этим вопросам с парламентом.

В Кремле отметили, что обратили внимание на заявления Макрона о возможной отправке военных на Украину со стороны Европы и его позицию о нанесении России стратегического поражения на Украине. Там подчеркнули, что ряд стран — участниц парижских переговоров по Украине имеют «достаточно рациональное понимание потенциальных опасностей таких действий и опасности прямого вовлечения в горячий конфликт», что «абсолютно не соответствует интересам этих стран, и им следует осознавать это».

Потенциальная отправка западных войск на Украину повышает риск прямого столкновения НАТО с Россией, заявил ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Ранее во Франции обвинили Макрона в помощи Украине в ущерб собственному народу.