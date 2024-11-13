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В России могут запретить называть курсы и онлайн-школы академией или институтом

В ГД предложили запретить называть курсы и онлайн-школы академией или институтом

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Depositphotos

В России предложили запретить юридическим лицам называть курсы и онлайн-школы академией или институтом, если они не имеют лицензии на образовательную деятельность. Соответствующий законопроект разработала первый замглавы комитета Государственной думы по просвещению Яна Лантратова (фракция «Справедливая Россия — За правду»), сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон «Об образовании в РФ». Документ будет обсуждаться 18 ноября на заседании межфракционной межведомственной рабочей группы по вопросу совершенствования законодательства в сфере информационного бизнеса и блогосферы.

«В марте 2024 года Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки поддержала инициативу запретить использование слов «университет» и «институт» в названиях организаций, не имеющих лицензии на образовательную деятельность», — сказано в пояснительной записке к документу.

В ней также говорится, что законопроектом предусматривается закрепить положения, по которым право на использование наименований «институт», «университет» и «академия» дается только организациям, соответствующим определенным критериям.

До этого сообщалось, что в РФ блогеров и коучей могут обязать разрабатывать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с государственными стандартами российского образования.

Ранее россиянам объяснили, как вычислить непрофессионального онлайн-коуча.

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