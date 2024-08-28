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Блогеров могут обязать разрабатывать курсы по госстандартам образования

«Известия»: блогеров хотят обязать разрабатывать курсы по стандартам образования

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Stock-Asso/Shutterstock/FOTODOM

Рособрнадзор предложил рабочей группе Государственной думы обязать блогеров и коучей разрабатывать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с государственными стандартами российского образования. Ведомство отметило, что в интернете все чаще встречаются некачественные образовательные услуги и «околонаучные» знания, противоречащие современным научным данным, сообщает газета «Известия».

Рособрнадзор считает целесообразным разработать примерные программы, на основе которых организации и индивидуальные предприниматели должны будут создавать и утверждать образовательные программы для дистанционного обучения.

Кроме того, планируется ужесточить ответственность для организаций и индивидуальных предпринимателей, распространяющих недостоверную информацию о своих образовательных курсах, включая тех, кто выдает документы государственного образца без соответствующей аккредитации.

В июле стало известно, что депутаты Госдумы подготовили законопроекты, согласно которым блогеры не смогут продавать свои курсы и тренинги без лицензии. В отличие от юридических лиц, индивидуальным предпринимателям лицензия на образовательную деятельность не требуется.

В 2022 году общий доход онлайн-школ составил 95 млрд рублей, а по итогам 2023 года этот показатель увеличился на 30%, достигнув 123 млрд рублей.
Наиболее востребованными направлениями онлайн-образования стали обучение новым профессиям, курсы по здоровью, предпринимательству, психологии и эзотерике.

Ранее опрос показал, что в России родители не одобряют желание детей стать фудблогерами.

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