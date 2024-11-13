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На Украине вернулись к практике отключения света по графику

«Прикарпатьеоблэнерго»: на западе Украины вернули отключения света по графику

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

В Ивано-Франковской области на западе Украины с 13 ноября начнут действовать графики отключения света для крупных предприятий. Об этом сообщила энергетическая компания «Прикарпатьеоблэнерго» на своем сайте.

«Из-за дефицита в энергосистеме в Прикарпатье вводятся графики ограничений мощности», — заявили в компании.

Ограничения будут действовать в пять очередей с 07:00 до 20:00 по местному времени (8:00 — 21:00 по мск).

По данным украинской «Экономической правды», аналогичные меры будут вводиться и в других регионах Украины.

До этого глава «Укрэнерго» Александр Брехт заявил, что Украину ждет одна из самых тяжелых зим за три года.

По его словам, в компании готовятся к нескольким сценариям развития событий, при худшем из них жителей страны ждут длительные отключения света — до восьми часов.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская ТЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получила значительные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС — сообщается о попадании в машинное отделение. Также были повреждены Ладыжинская и Змиевская ТЭС. Всего пострадали десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее в США заявили, что украинские города могут стать непригодными для жизни.

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