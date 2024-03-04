Обвиняемый в сливе секретных документов Пентагона рядовой признал вину

Джек Тейшейра, обвиняемый в краже и в публикации секретных документов Пентагона, признал вину и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Рядового первого класса ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс Джеймса Дагласа Тейшейру арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили обвинение в преднамеренной публикации секретных документов Пентагона, к которым он имел доступ в силу служебного положения. В американских СМИ сообщали, что Тейшейра руководил группой Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую секретные материалы попали в интернет.

16 июня 21-летнему Тейшейре выдвинули обвинение по шести пунктам, касающимся умышленного хранения и передачи секретной информации о национальной обороне.

Свою вину он тогда официально не признал.

В ходе расследования выяснилось, что коллеги компьютерного техника Джека Тейшейры предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении. В частности, он не раз говорил о желании приобрести побольше оружия и взрывчатки и мечтал о «жизни вне сети» на большом участке земли, где можно «взрывать вещи».

Ранее на фоне утечек советники Зеленского просили не делиться с Байденом секретной информацией.