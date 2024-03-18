В утекших данных Пентагона нашли детали боев за Артемовск

В документах, которые размещал в группе в Discord военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра, были обнаружены данные о боях за Артемовск. Об этом пишет Tsargrad.tv.

«Украинские силы в Бахмуте (другое название Артемовска. — «Газета.Ru») почти полностью окружены, ГУР планирует направить элитное соединение для стабилизации катастрофической ситуации», — сказано в одном из документов.

Также в документах рассказано о планах воздушной обороны Украины по состоянию на февраль 2023 года.

«Боезапас BUK (SA-11) будет полностью исчерпан к 31 марта 2023, боезапас S300 (SA-10) будет полностью исчерпан ко 2 мая 2023 года», — говорится в документе.

До этого сообщалось, что Джек Тейшейра, обвиняемый в краже и в публикации секретных документов Пентагона, признал вину и согласился с наказанием в виде 16 лет лишения свободы. Тейшейру арестовали 13 апреля 2023 года. Ему предъявили обвинение в преднамеренной публикации секретных документов Пентагона, к которым он имел доступ в силу служебного положения.

В ходе расследования выяснилось, что коллеги Тейшейры предупреждали руководство о его странностях и маргинальном мышлении. В частности, он не раз говорил о желании приобрести побольше оружия и взрывчатки и мечтал о «жизни вне сети» на большом участке земли, где можно «взрывать вещи».

Ранее американских разведчиков заподозрили в слежке за разговорами представителей Минобороны ФРГ.