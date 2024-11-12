Россиян предупредили о симптомах надвигающегося инфаркта

Сердечный приступ, также известный как инфаркт миокарда (ИМ), возникает, когда сердечная мышца не получает достаточного притока крови и клетки сердца начинают отмирать. Это очень опасное состояние, требующее незамедлительной медицинской помощи. О симптомах надвигающегося инфаркта «Газете.Ru» рассказала врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Малай.

Одним из них она назвала боль в груди (стенокардию). Большинство мужчин и женщин описывают боль в груди во время сердечного приступа, хотя используемая ими терминология различается и может включать ощущение наполненности, сдавливания или жжения. Другие сравнивают боль с ощущением комка или тяжести в груди. Часто она сосредоточена в центре или в левой части груди.

«Мужчины чаще, чем женщины, описывают боль в груди и левую руку во время сердечного приступа. Независимо от характера или локализации боли при сердечном приступе, она может нарастать постепенно, приходить и уходить, возникать внезапно или просто ощущаться как тупая, постоянная боль», — рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, при инфаркте нарушается кровоснабжение не только сердца, но и других органов и тканей. Легкие также начинают работать хуже, чем раньше, процесс их вентиляции усложняется. Нарушения в работе дыхательной системы проявляются одышкой, которая мучает человека даже при незначительных нагрузках.

«Если вам трудно восстановить дыхание после подъема на один лестничный пролет или небольшого ускорения при ходьбе, немедленно обратитесь к врачу», — подчеркнула специалист.

Помимо боли в груди и одышки, мужчины и женщины могут испытывать боль, которая распространяется из груди в другие части тела. Это называется иррадиирующей болью. Боль или дискомфорт, которые распространяются из груди в одну или обе руки, спину, шею, челюсть или живот, могут быть признаком сердечного приступа.

Также врач рассказала, что признаками надвигающегося сердечного приступа могут быть тошнота, изжога, несварение желудка или боль в животе. При этом женщины чаще сообщают о таких симптомах, чем мужчины.

«Расстройство желудка может быть вызвано множеством причин, не связанных с сердцем. Поэтому, если у вас есть все эти симптомы, вы можете быть в группе риска. Лучше обратиться к врачу, особенно если у вас есть и другие симптомы», — подчеркнула кардиолог.

Кроме того, по ее словам, стоит обратить внимание на холодный пот и обильное потоотделение без причины. Необычное потоотделение, особенно если оно сопровождается другими симптомами, такими как боль в груди или одышка, может быть ранним признаком сердечного приступа. Это связано с тем, что организм может пытаться охладиться, когда сердце испытывает стресс.

«Чувство беспричинной паники также является одним из признаков сердечного приступа. Головокружение не всегда является симптомом этого состояния, но если оно возникает внезапно без видимых причин наряду с дискомфортом в груди и нехваткой воздуха, вам нужно проверить свое состояние», — добавила врач.

При этом она обратила внимание, что и у мужчин, и у женщин самым распространенным симптомом сердечного приступа является боль в груди, но женщины испытывают ее гораздо реже, чем мужчины.

Вероятность того, что у женщин случится сердечный приступ без боли в груди, почти на 50% выше, чем у мужчин. Это происходит потому, что у мужчин чаще случается внезапная и полная или почти полная закупорка артерий, называемая разрывом бляшки. В таких случаях обычно происходит разрыв бляшки, который приводит к образованию тромба. Эта закупорка вызывает боль в груди, быстро перекрывая подачу кислорода к сердцу.

«У женщин бляшки, как правило, разрушаются, а не разрываются, что может привести к более медленному образованию тромбов. Эти более мелкие тромбы также, как правило, не полностью перекрывают кровоток. В результате, женщины, особенно в возрасте до 50 лет, реже, чем мужчины, испытывают эти очень очевидные и сильные симптомы, при которых хочется схватиться за грудь», — подчеркнула специалист.

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