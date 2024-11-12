Названа причина, зачем покупатели премиальных новостроек берут ипотеку

В третьем квартале 2024 года доля ипотеки на рынке премиальных новостроек Москвы, несмотря на рост ставок, составила 29% от общего числа сделок, хотя в предыдущие кварталы этот показатель достигал 51%. Эксперты компании Regions Development провели опрос, чтобы выяснить, зачем покупателям «премиума» нужна ипотека. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Так, 44% ипотечных покупателей стремятся сохранить имеющиеся в распоряжении более ликвидные активы, поэтому они занимают средства на сделку у банков.

Опрос выявил, что даже состоятельные клиенты часто привлекают ипотеку для покупки жилья, несмотря на возможность оплатить его полностью из собственных средств.

Наибольшее значение имеет возможность сохранить значительные суммы в ликвидных активах или инвестировать их в инструменты с доходностью выше ставки по ипотеке – 44% опрошенных указали это как одну из главных причин. Вторая по популярности причина – это желание инвестировать средства в более доходные проекты, например, на фондовом рынке или в бизнесе. Такую мотивацию отметили 36% участников.

На третьем месте (29%) оказался фактор снижения валютных рисков. Для клиентов с валютными доходами ипотека в рублях помогает защитить активы от колебаний курсов. Хеджирование инфляции с помощью фиксированных ставок по кредитам стало важной мотивацией для 23% опрошенных, что позволяет эффективно зафиксировать финансовые обязательства на долгосрочную перспективу.

Стратегическое распределение семейного капитала также оказалось востребованной причиной, что отметили 17% покупателей, особенно в контексте планирования наследования и налоговой оптимизации. Приобретение уникальных объектов недвижимости, требующее оперативности, важно для 14% участников.

Чуть меньшее значение приобретают налоговые преимущества, которые указали 12% респондентов. Эти участники отметили, что проценты по ипотеке можно частично списать с налогооблагаемой базы, что делает кредит более привлекательным. Кроме того, 13% опрошенных рассматривают ипотеку как способ улучшения кредитной истории, а 11% – как оптимизацию ликвидности для сохранения капитала на случай экономической неопределенности. Меньшего всего мотивированы покупатели возможными налоговыми преимуществами (8%).

Результаты опроса среди покупателей премиальных новостроек в Москве, планирующих покупку в различных ценовых диапазонах, продемонстрировали интересные различия в мотивах использования ипотеки. С большим отрывом от других причин привлечения ипотеки самыми важными мотивациями среди всех групп оказалось сохранение ликвидности (от 40 до 58%) и инвестиции в другие проекты (от 35 до 42%).

Для группы покупателей объектов стоимостью 15-30 млн рублей также было важным снижение валютных рисков (25%) и возможность хеджирования инфляции (20%), что делает ипотеку инструментом защиты от экономической нестабильности.

Для покупателей, выбирающих жилье в диапазоне от 30 млн до 50 млн рублей, несколько выше интерес к снижению валютных рисков (28%) и хеджированию инфляции (24%), поскольку планирование становится более долгосрочным. Респонденты, нацеленные на квартиры от 50 млн до 70 млн рублей, также рассматривают ипотеку, они еще более мотивированы снижением валютных рисков (30%) и хеджированием инфляции (26%).

Среди покупателей жилья стоимостью от 70 млн до 90 млн рублей, помимо доминирующих мотиваций, важнее других снижение валютных рисков (33%) и структурирование капитала для семейных целей (29%).

«Результаты опроса показывают, что для покупателей премиальной недвижимости в Москве ипотека – это не столько способ финансирования, сколько инструмент управления капиталом, – комментирует Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers). – Большинство клиентов привлекают ипотечные средства, чтобы сохранить ликвидность и направить высвобожденные средства в более доходные активы. В условиях роста ипотечных ставок до 25% годовых можно ожидать, что мотивация покупателей изменится: спрос на ипотеку может сократиться, а интерес к использованию ипотеки для инвестиций в альтернативные проекты снизится. Однако для сохранения капитала и защиты от валютных рисков ипотечные продукты останутся актуальными, особенно в сегменте премиальной недвижимости, где финансовое планирование – это важная часть стратегии покупки».

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