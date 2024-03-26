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В России стали в два раза чаще пользоваться общественным транспортом

Россияне стали реже ездить на личных авто из-за подорожания топлива

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Shutterstock/Art Konovalov

Россияне стали активнее пользоваться общественным транспортом, совершая в два раза больше поездок по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует анализ транзакций клиентов «Почта Банка» за первый квартал 2024 года. Копия есть у «Газеты.Ru»

Совокупные траты на проезд достигли 278 млн рублей, что на 18% выше показателя годичной давности. Средний чек на наземном транспорте увеличился на 5% до 42 рублей, тогда как в метро и на вокзалах сумма среднего платежа снизилась на 6% до 196 рублей.

В то же время количество транзакций на АЗС сократилось на 15%, а расходы на топливо упали на 5% до 1,6 млрд рублей. Однако средний чек на заправках вырос на 10% и составляет сейчас 1128 рублей.

В банке отметили, что популярность общественного транспорта растет благодаря строительству новых станций метро, открытию БКЛ и МЦД в Москве, а также запуску новых маршрутов и модернизации автобусных парков по всей стране.

Аналитики прогнозируют усиление этой тенденции в следующем году из-за ухода иностранных автобрендов, повышения стоимости парковок и продолжающегося развития городского транспорта.

До этого эксперт оценил перспективы снижения инфляции в России.

Ранее россияне стали экономить на новых автомобилях.

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