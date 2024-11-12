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Украина рискует лишиться возможности импортировать электроэнергию

Экс-министр энергетики Буславец: Украина больше не сможет покупать электричество

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Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Киев не сможет и дальше импортировать электроэнергию из других стран, если власти не поднимут на нее цены. Об этом на своей странице в социально сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написала бывший министр энергетики Украины Ольга Буславец.

Она обратила внимание, что в ноябре в европейских государствах начала увеличиваться стоимость электроэнергии.

«Следовательно, без изменения ценовых ограничений на рынке Украины импорт может быть непроходимым во время осенне-зимнего периода», — предупредила экс-глава профильного ведомства.

11 ноября американская газета The Wall Street Journal сообщила, что украинские специалисты полностью разобрали на запчасти Кураховскую теплоэлектростанцию (ТЭС). По информации издания, причиной послужил дефицит электроэнергии в стране.

Журналисты выяснили, что решение о «каннибализации» инфраструктурного объекта в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики было принято еще весной. При этом оборудование и запчасти ТЭС использовали для ремонта других электростанций, выведенных из строя.

Ранее на Украине спрогнозировали одну из самых тяжелых зим за последние три года.

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