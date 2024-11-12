В Швейцарии эвакуируют целую деревню из-за угрозы оползня, пишет Daily Mail.

Власти деревни Бриенц в кантоне Граубюнден объявили об эвакуации жителей из-за угрозы гигантского оползня. Как сообщили чиновники, все 84 человека должны покинуть свои дома.

Специалисты полагают, что объем оползня может составить до 1,2 миллиона кубометров. Геологи отметили, что верхняя часть обломков движется со скоростью свыше 28 сантиметров в день и может достигнуть скорости 80 километров в час.

Это не первая эвакуация для Бриенца: аналогичный приказ был выдан в мае 2023 года. Местные власти заявляют, что движение горных масс продолжается со времен последнего ледникового периода. Дороги к деревне перекрыты, пропуск разрешен только для эвакуирующихся. Эвакуация может продлиться несколько месяцев.

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