Студент в Румынии угнал машину и отправился на поиски Дракулы, чтобы стать вампиром

Студент в Румынии угнал автомобиль и отправился на поиски Дракулы, чтобы стать вампиром, пишет Daily Mail.

Полиция задержала 19-летнего мужчину, который угнал автомобиль в Румынии в попытке найти графа Дракулу. По данным местных СМИ, он отправился в Трансильванию, надеясь встретиться с графом Дракулой в канун Хэллоуина.

В ходе погони, начатой после сообщения владельца о угоне, студент врезался в пять автомобилей, в результате чего трое человек получили травмы. Задержанный рассказал, что приехал из Швейцарии и заявил полицейским, что хочет стать вампиром.

Анализы показали следы наркотиков в крови швейцарца, кроме того, у него не было водительских прав. Сейчас он находится под стражей, а в полиции добавили, что ведут расследование дела.

Ранее ученые выяснили, что Влад Дракула мог плакать кровавыми слезами из-за редкой болезни.