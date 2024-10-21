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Студент в Румынии угнал машину и отправился на поиски Дракулы, чтобы стать вампиром

Daily Mail: швейцарец угнал автомобиль, чтобы найти Дракулу и стать вампиром

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Студент в Румынии угнал автомобиль и отправился на поиски Дракулы, чтобы стать вампиром, пишет Daily Mail.

Полиция задержала 19-летнего мужчину, который угнал автомобиль в Румынии в попытке найти графа Дракулу. По данным местных СМИ, он отправился в Трансильванию, надеясь встретиться с графом Дракулой в канун Хэллоуина.

В ходе погони, начатой после сообщения владельца о угоне, студент врезался в пять автомобилей, в результате чего трое человек получили травмы. Задержанный рассказал, что приехал из Швейцарии и заявил полицейским, что хочет стать вампиром.

Анализы показали следы наркотиков в крови швейцарца, кроме того, у него не было водительских прав. Сейчас он находится под стражей, а в полиции добавили, что ведут расследование дела.

Ранее ученые выяснили, что Влад Дракула мог плакать кровавыми слезами из-за редкой болезни.

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