Россиянин, посадивший на цепь сожительницу, отделался условным сроком

В Табунском районе Алтайского края огласили приговор местному жителю, который избил сожительницу и приковал ее металлической цепью к сараю. Об этом сообщает краевое управление СК РФ.

Как удалось установить и доказать в суде следствию, нетрезвый житель села Табунское распивал спиртные напитки вместе со своей сожительницей. Между собутыльниками возникла ссора, мужчина схватил деревянную биту и избил ею женщину, а после оттащил к надворной постройке и приковал ее цепью.

Оставив сожительницу в беспомощном состоянии, он ушел спать и освободил ее только утром. В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы условно.

До этого сообщалось, что в Манском районе Красноярского края местный житель из ревности напал с ножом на сожительницу, поджег дом и скрылся. Поджигатель сам явился в полицию. Он признался, что заподозрил возлюбленную в измене. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил ее в область живота. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и сбежал. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Красноярске мужчина изрезал ножом бывшую сожительницу и ее дочь.