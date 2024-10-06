Россиянин ударил сожительницу ножом, бросил истекать кровью и поджег ее дом

В Манском районе Красноярского края местный житель из ревности напал с ножом на сожительницу, поджег дом и скрылся. Об этом сообщает краевое управление ГСУ СК РФ.

Инцидент произошел 3 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение о пожаре в частном доме по улице Трактовая, во время разбора завалов в одном из помещений была обнаружена женщина, спасти ее не удалось.

Как установили правоохранители, причиной пожара стал поджог. Поджигатель сам явился в полицию. Он признался, что заподозрил возлюбленную в измене. В ходе ссоры мужчина схватил нож и ударил ее в область живота. Чтобы скрыть следы преступления, он поджег дом и сбежал. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что житель Алтайского края избил сожительницу и посадил ее на цепь. Обвиняемый поссорился с сожительницей, приревновав ее к другому. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Разозлившись, он несколько раз ударил женщину по голове деревянной битой. Затем он силой дотащил потерпевшую к постройке во дворе, где связал ей руки, после чего пристегнул ее к металлической цепи. На следующий день обвиняемый освободил сожительницу.

Ранее в Ялуторовске мужчина вывез в лес бывшую жену и приковал ее к дереву.