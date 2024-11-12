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Матери, взявшей дочь в отпуск во время учебы, грозит уголовная ответственность

Британке грозит уголовная ответственность за то, что она взяла дочь в отпуск во время учебы

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В Англии женщина может быть привлечена к уголовной ответственности за то, что она взяла дочь с собой в отпуск во время школьного семестра, пишет Mirror.

Мать восьмилетней девочки, Натали Сондерс, может быть привлечена к уголовной ответственности после того, как взяла ее на каникулы в Турцию во время учебного года. Об этом сообщают местные власти Западного Суссекса.

Женщина забрала дочь из школы, зная, что отсутствие может повлечь за собой штраф в размере £60. Однако, по ее словам, уведомление о штрафе затерялось на почте. Несмотря на это, британка хотела его оплатить, но ей вернули деньги.

«Вообще этот штраф не был гарантирован, просто можно было его получить», — рассказала британка.

Теперь Натали грозит штраф до £1000 и потенциальная судимость из-за нарушения Закона об образовании 1996 года, который гласит, что если ребенок обязательного школьного возраста, который является зарегистрированным учеником в школе, не посещает школу регулярно, его родитель виновен в правонарушении.

«Ей было восемь лет, и у нее не было никаких важных экзаменов или тестов», — объяснила Сондерс.

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