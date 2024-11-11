Мужчина притворился сотрудником ГИБДД, чтобы выманить у знакомого 370 тысяч

В Ленобласти вынесли приговор мошеннику, который притворился сотрудником Госавтоинспекции, чтобы обмануть знакомого. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

В августе 37-летний Алексей Ардашев из Луги рассказал своему приятелю, что является сотрудником ГИБДД. За денежное вознаграждение в размере 370 тыс. рублей он пообещал, что поможет знакомому избежать наказания за административное правонарушение и вернуть изъятое водительское удостоверение.

Потерпевший перевел Ардашеву указанную сумму, но тот даже не собирался ему помогать. Тогда злоумышленника обвинили в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием в крупном размере. Впоследствии он возместил причиненный вред и предстал перед судом, где его приговорили к двум годам принудительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Ранее мигрант притворился глухонемым, чтобы не платить за проезд, но его раскрыли.