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Одетый только в нижнее белье мужчина пытался пройти в московское метро

В Москве задержали мужчину в нижнем белье, который спустился в метро

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Телеграм-канал «Росгвардия. Москва»

В Москве сотрудники Росгвардии остановили одетого не по погоде гражданина, когда он попытался спуститься в метро, — на мужчине было только нижнее белье. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Как уточнили в силовой структуре, к ним поступила информация, что полуголый мужчина пристает к прохожим на улице 10-летия Октября. Далее странного мужчину заметил сотрудник безопасности одной из станций метрополитена, когда тот пытался пройти турникеты. Он передал сообщение росгвардейцам, и те остановили нарушителя. Им оказался 23-летний уроженец Ростовской области.

«Выяснилось, что он, отдыхая с друзьями, вышел покурить, но обратно его уже не впустили. Где именно он отдыхал, гражданин пояснить так и не смог», — поделились в пресс-службе.

Ростовчанина передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее в центре Москвы росгвардейцы обезвредили мужчину с ножом и топором.

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