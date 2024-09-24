Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве росгвардейцы обезвредили мужчину с ножом и топором

В центре Москвы росгвардейцы обезвредили мужчину с ножом и топором

В Москве правоохранители задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Все произошло в одном из центральных районов столицы. Как рассказали вызвавшие экстренные службы соседи, 53-летний мужчина заперся у себя на балконе, громко кричал, а затем начал наносить себе увечья топором и ножом, которыми он вооружился ранее. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию дома и пытались вести с москвичом переговоры, но ничего не вышло.

«Совместно с сотрудниками полиции росгвардейцы проникли на балкон и обезоружили гражданина, предотвратив возможные трагические последствия», — уточнили в ведомстве.

После этого потерпевшего передали медикам для оказания необходимой помощи.

До этого в Подмосковье бывший работник пиццерии вернулся туда с топором и забрал из кассы деньги.

Ранее в Челябинской области сняли на видео, как водитель вышел к ДПС с топором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами