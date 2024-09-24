В Москве росгвардейцы обезвредили мужчину с ножом и топором

В Москве правоохранители задержали мужчину, который вел себя неадекватно. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Все произошло в одном из центральных районов столицы. Как рассказали вызвавшие экстренные службы соседи, 53-летний мужчина заперся у себя на балконе, громко кричал, а затем начал наносить себе увечья топором и ножом, которыми он вооружился ранее. Прибывшие на место правоохранители оцепили территорию дома и пытались вести с москвичом переговоры, но ничего не вышло.

«Совместно с сотрудниками полиции росгвардейцы проникли на балкон и обезоружили гражданина, предотвратив возможные трагические последствия», — уточнили в ведомстве.

После этого потерпевшего передали медикам для оказания необходимой помощи.

До этого в Подмосковье бывший работник пиццерии вернулся туда с топором и забрал из кассы деньги.

Ранее в Челябинской области сняли на видео, как водитель вышел к ДПС с топором.