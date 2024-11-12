Отец изнасиловал 11-летнюю дочь в селе под Казанью

В селе под Казанью 35-летний мужчина изнасиловал свою 11-летнюю дочь. Об этом сообщает KazanFirst.

По информации издания, инцидент произошел в селе Высокая Гора в одном из домов на Лесной улице. Предварительно, в темное время суток мужчина совершил изнасилование своей малолетней дочери.

Сотрудники правоохранительных органов задержали предполагаемого насильника девочки. Сообщается, что мужчина не признает своей вины.

Информации о состоянии ребенка не поступало. У девочки взяли образцы ДНК. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Москве задержали отца-педофила, который домогался сына с девяти лет. Мать мальчика, которая жила с его отцом в гражданском браке, была свидетельницей домогательств, но решила не обращаться в полицию, так как, по ее собственным словам, пожалела и ребенка, и своего партнера.

Ранее неизвестный в маске пытался изнасиловать студентку в Екатеринбурге.