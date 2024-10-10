В Башкирии лиса искусала двух пенсионерок

В Абзелиловском районе Башкирии лиса напала на двух пенсионерок во дворе дома, животное обследуют на бешенство. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в селе Кусимовский родник, лису, бегающую по улице, заметила 87-летняя пенсионерка. Неожиданно зверь подбежал к женщине и набросился на нее. Спасти сельчанку пыталась 65-летняя прохожая, но лиса напала и на нее. Отогнать зверя не получилось и у проходившего мимо мужчины, хищница не боялась метлы и криков.

Женщинам оказали медицинскую помощь, лису удалось отловить спасателям, ее обследуют на бешенство. Подробности о состоянии пострадавших неизвестны.

До этого сообщалось, что в Кингисеппском районе Ленобласти стая волков совершает набеги на дворы местных жителей. Хищники нападают на собак. По словам местных жителей, за последний месяц волки наведывались в поселок уже четыре раза. В соседней деревне Заполье звери также растерзали двух собак. Охотоведы отчитались о ликвидации одной из особей.

Ранее в Костромской области бык затоптал пенсионера.