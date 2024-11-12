Студентке выставили счет на $70 тысяч за лечение кота

В Австралии студентке выставили счет на $70 тысяч за лечение ее кота, пишет Daily Mail.

22-летняя студентка Джозетт Гу из Брисбена столкнулась с огромными расходами после того, как ее любимый кот по кличке мистер Майонез был укушен паралитическим клещом.

Питомец был найден без признаков жизни под машиной соседа, однако ветеринары не обнаружили у него видимых повреждений. Только во второй клинике выяснили, что причиной состояния мистера Майонеза стал укус паразита, скрывавшегося на его животе.

Джозетт объяснила, что лечение требует значительных затрат — от $7000 до $9000 в день, и за пять дней в больнице она уже истратила все свои сбережения и взяла кредит для покрытия расходов. Несмотря на сложности, у кота есть 80-процентный шанс на выздоровление.

«Я всегда выбираю своего кота», — отметила студентка, подчеркивая, что готова пойти на любые жертвы, чтобы спасти своего питомца.

Сейчас первостепенная задача для Джозетт — вернуть питомца домой, а потом уже разбираться с финансовыми вопросами.

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