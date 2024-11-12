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«Единая Россия» проконтролирует ремонт школ в регионах

Более 4 тысяч школ и детсадов включили в перечень для капремонта до 2027 года

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Единая Россия

Партия «Единая Россия» представила в Минпросвещения перечень объектов образования, в которых необходимо провести капитальный ремонт в 2025-2027 годах, сообщает пресс-служба партии.

Как отметил врио секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, в общий федеральный список включены 3210 школ, 276 учреждений среднего профессионального образования и 837 детских садов.

«Также планируется построить 68 новых школ и 63 детских сада», — сказал он.

Якушев добавил, что с 2022 года по программе капитального ремонта были обновлены почти 4,5 тыс. школ.

«Все запланированные на этот год ремонты завершены в Московской и Рязанской областях, республиках Адыгея, Ингушетия, Калмыкия, Татарстан и Чеченской республике», — сказал он.

Напомним, «Единая Россия» реализует программу капремонта школ вместе с Минпросвещения. Она входит в народную программу партии и была инициирована президентом на съезде «Единой России» в 2021 году. Все этапы работ контролируют общественные штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах.

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