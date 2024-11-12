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Врач объяснила, в чем главные плюсы древнерусской диеты

Диетолог Журавлева: древнерусская диета разгоняет метаболизм и дает много энергии

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Depositphotos

Набирающая популярность древнерусская диета обладает массой преимуществ. Она позволяет организму получать из пищи много энергии, а также исключает потребление вредных продуктов, укрепляя таким образом здоровье, рассказала диетолог Полина Журавлева Общественной Службе Новостей.

Древнерусская диета включает в себя множество круп, в том числе пшенку, ячку, гречку – они богаты углеводами и клетчаткой, дают много энергии и надолго насыщают. Хлеб тогда люди ели ржаной, грубого помола – сегодня тоже можно стараться выбирать такие сорта.

При этом что касается сладостей, то древние славяне ели полезные для здоровья фрукты, ягоды и мед.

«Такой подход можно перенять и сегодня, чтобы снизить потребление сахара и улучшить метаболизм», — считает диетолог.

Кроме того, в рацион по такой диете входят овощи – репа, капуста, морковь, свекла, которые насыщают организм витаминами и минералами. Отдельно Журавлева выделила квашеную капусту, подчеркнув, что она является одним из полезнейших блюд для поддержания микрофлоры кишечника.

Врач порекомендовала россиянам не уходить в крайности, а перенять лишь основные характеристики такой диеты, в меру добавляя в него продукты, которых на столе древних славян не было – картофель, кукурузу, кофе, какао. Нужно лишь стараться отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам, снижать потребление сахара и не забывать про овощи, фрукты и ягоды, заключила диетолог.

Врачи назвали россиянам плюсы и минусы советских диет.

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