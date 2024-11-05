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Врачи назвала россиянам плюсы и минусы советских диет

Диетолог Журавлева: минус советской диеты – это нехватка разнообразия в питании

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Depositphotos

Сегодня многие россияне обращаются к опыту прошлого и изучают советские диеты – считается, что тогда питание было более правильным. В беседе с Общественной Службой Новостей диетолог Полина Журавлева согласилась, что во времена СССР многие подходы к питанию были более здоровыми, но призвала не забывать о минусах таких диет.

Увлечение типами питания советских лет врач объяснила тем, что люди устали от многочисленных новомодных диет – от сыроедения до карнивора. Несомненным плюсом того времени она назвала создание, гениальной, по ее мнению, «системы столов», которые подразумевают разные режимы питания с индивидуальным подходом при тех или иных заболеваниях. Важная особенность системы – это отсутствие газировки, спиртного и острых блюд.

Но слепо следовать советским диетам нельзя, так как в таких типах питания есть масса минусов, подчеркнула Журавлева.

«Не хватало разнообразия, выбор был ограничен, — пояснила она. — Особенно это касалось мясных и молочных продуктов. Присутствовал также дефицит белка, особенно в мясе и рыбе».

В рационах советских людей часто не хватало витаминов и минералов, наблюдался избыток жирного, сладкого и соли.

Сегодня, когда люди могут сделать свой рацион разнообразным, можно за практику «систем столов» советского времени и вместе с диетологом составлять индивидуальный рацион питания, заключила Журавлева.

До этого врачи предупредили россиян, что советская система лечебных диет (столов) устарела, она не помогает избавляться от заболеваний и снижает качество жизни. Они подчеркивают, что многие лечебные столы предлагают ограниченный набор продуктов и блюд, что может приводить к дефициту питательных веществ. Также они не учитывают изменяющиеся потребности организма, таких как физическая активность, возраст, и культурные особенности.

Ранее было названо новое преимущество жировой диеты для женщин.

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