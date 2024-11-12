В Сахалинской области сообщили о смерти на СВО сразу семерых жителей региона

Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о гибели семи жителей региона в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, из зоны боевых действий не вернулись сразу семь человек — шестеро рядовых и старший прапорщик, которые жили в разных населенных пунктах области.

Лимаренко добавил, что их семьям будет оказана необходимая помощь.

До этого в зоне спецоперации погиб генерал-майор Павел Клименко, который командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко. Он скончался от ранения в результате атаки украинского FPV-дрона.

По данным ИА «Новороссия», Клименко — восьмой генерал, погибший в зоне проведения спецоперации. В 2023 году на СВО погибли, как минимум, трое военнослужащих с генеральскими званиями.

Ранее в России предложили новую меру поддержки участников СВО и их родственников.