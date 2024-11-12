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Семь солдат ВСУ отправили в СИЗО по обвинению в терактах в Курской области

Следком сообщил об аресте семи бойцов ВСУ за теракты в Курской области

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Павел Лисицын/РИА Новости

Семеро украинских военных попали в российское СИЗО по обвинению в совершении терактов на территории Курской области. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.

По версии следствия, военнослужащие 202-го батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ Владимир Аршулик, Анатолий Волошин, Олег Вовк, Александр Дойчук, Сергей Караев, Андриан Кульбаба и Зиновий Сигерич незаконно пересекли границу РФ в августе.

Предполагается, что после этого солдаты занимались запугиванием жителей Кореневского района Курской области, в частности — сел Снагость, Комаровка и Краснооктябрьское, а также неоднократно открывали огонь по российским военным и мирным жителям.

Материалы уголовного дела уже передали во 2-й Западный окружной военный суд.

2 ноября СК сообщал, что командира центра спецопераций «Запад» вооруженных сил Украины Андрея Матвиишина будут заочно судить в Москве за удары по Курской и Брянской областям, от которых пострадали 12 человек.

Ранее Следком завел дело на военных ВСУ, причастных к подрыву монастыря в Курской области.

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