СК завершил расследование дела о нападении на свадебный автобус в Щелково

Сотрудники Следственного комитета РФ завершили расследование дела об атаке на свадебный автобус в городе Щелково Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении трех мужчин, обвиняемых в совершении хулиганских действий, совершенных группой лиц и повлекших травмирование пассажиров микроавтобуса», — говорится в сообщении.

Уточняется, что материалы дела передали на рассмотрение в суд.

Нападение водителя и пассажиров внедорожника Infiniti произошло 30 августа 2024 года на улице Центральной в городе Щелково. Вооруженные мужчины из Infiniti решили, что водитель автобуса их подрезал, и разбили в нем стекло, а также обстреляли из травматического оружия, после чего скрылись. В микроавтобусе ехали молодожены и их гости, среди пострадавших оказались дети. Об этом подробно писала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что суд по делу экс-мэра Сочи арестовал счет его супруги на сумму около 100 млн руб.