В Абхазии сообщили о восстановлении движения по мосту на подъезде к Сухуму

Движение по Кодорскому мосту, которое перекрывали представители оппозиции Абхазии, восстановлено. Об этом РИА Новости сообщил начальник ГАИ Очамчирского района Эдуард Кукуризе.

«Автомобили двигаются беспрепятственно», — сказал начальник инспекции.

Источник в абхазской оппозиции сообщил агентству, что протестующие не смогли во второй раз заблокировать движение по сооружению. По его словам, после первой попытки силовики перехватили инициативу.

В Абхазии продолжаются протесты, начавшиеся 11 ноября после задержания оппозиционеров, выступавших против соглашения о российских инвестициях в Абхазию. Демонстранты перекрыли три ключевых моста в Сухуме — Верхний Гумистинский, Нижний Гумистинский и Кодорский, — требуя освобождения задержанных и отмены этого договора. Президент Абхазии Аслан Бжания созвал экстренное заседание, а к зданию главы государства направили военную технику. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сухуме произошла потасовка между силовиками и оппозицией.