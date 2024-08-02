Врач развеяла миф о важности завтрака

Поздний завтрак не вредит здоровью, важнее выбрать правильные продукты. Они надолго насытят и позволят избежать переедания. Об этом «Подмосковью Сегодня» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина.

Завтрак сразу после пробуждения не помогает «разогнать» метаболизм. Лучшее время первого приема пищи — при появлении аппетита, подчеркнула врач. Начать день лучше всего со стакана воды комнатной температуры.

На завтрак важно выбирать пищу, богатую белком (яйца, творог, бобы, рыба) и углеводами (цельнозерновой хлеб или каша из цельного зерна).

«И, наконец, полезные жиры: например, сливочное масло», — добавила врач.

От фруктовых соков, быстрых завтраков или кофе с сахаром на завтрак лучше отказаться. Они быстро повышают уровень сахара в крови, что приводит к недолгому ожирению и перееданию.

До этого врач рассказала, что дефицит белка в рационе может ухудшить качество кожи. Малоактивным взрослым она рекомендовала не меньше 0,8 г на кг веса, а тренирующимся — до 2 г на кг.

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