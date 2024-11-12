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В Хакасии загорелась сухая трава

У деревни Курганная в Хакасии начался пожар

В Хакасии около деревни Курганная загорелась сухая трава, пламя угрожает жилым домам. Об этом говорится в Telegram-канале МЧС России.

«Площадь пожара по фронту — 2000 метров. Из-за сильного ветра огонь угрожает жилым домам», — сказано в сообщении ведомства.

На месте работают 22 специалиста и шесть единиц техники МЧС.

Во многих регионах России с завершением лета продолжают гореть леса — пожары вызваны засушливой осенью и дефицитом сотрудников МЧС. Чаще всего огонь разгорается по вине людей, которые неосторожно с ним обращались, рассказал учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Так, в конце сентября губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что на территории всего региона из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Глава региона выразил благодарность всем добровольным помощникам, участвующим в ликвидации возгораний.

Ранее российский подросток от скуки устроил страшный пожар, который тушили три дня.

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