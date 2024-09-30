Губернатор Ростовской области заявил о введении режима ЧС во всем регионе

На территории всей Ростовской области из-за лесных пожаров введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«К сожалению, сохраняются сложные погодные условия — сухая и жаркая погода со штормовым ветром. Поэтому принял решение о введении режима ЧС по всей Ростовской области», — написал он.

По словам Голубева, в тушении задействованы 491 человек и 143 единицы техники, включая пожарную авиацию. Так, в Милютинском районе вертолет Ми-8 совершил 25 сбросов воды объемом 100 тонн.

Губернатор выразил благодарность всем добровольным помощникам, участвующим в ликвидации пожаров.

Утром 29 сентября губернатор региона заявил, что лесной пожар произошел в Милютинском районе Ростовской области в результате падения беспилотного летательного аппарата. Огонь распространился как минимум на 100 гектаров. Режим ЧС вводился на территории одного поселения.

По состоянию на 15:00 30 сентября пожар в Шолоховском лесничестве ликвидирован, а лесной пожар в Милютинском районе — локализован.

Ранее в МЧС заявили о ликвидации пожаров в Воронеже, которые возникли из-за атаки БПЛА.