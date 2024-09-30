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Раскрыты причины внезапной вспышки осенних лесных пожаров в России

Пожарный эксперт Куксин: вспышка осенних лесных пожаров произошла по вине людей

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Matias Delacroix/AP

Во многих регионах России с завершением лета продолжают полыхать леса – пожары вызваны засушливой осенью и дефицитом пожарных. В большинстве случаев разгорается огонь по вине людей, которые неосторожно с ним обращаются, объяснил НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

Сложная ситуация сложилась для регионов ЦФО и юга, в том числе пожары не гаснут в Волгоградской и Астраханской областях. Такой «осенний пик пожаров» появился в последние годы и связан с изменением климата, объяснил Куксин.

«В этом году ситуация хуже, так как у нас очень спокойно прошла весна и очень влажное было начало лета, то есть травы наросло очень много, и при этом попало на долгую осеннюю засуху», — отметил он.

В некоторых случаях пожары могли стать следствием обрывов линий электропередач, но все-таки в большинстве случаях главная причина пожара неизменна – это вмешательство людей, которые поджигают траву, кидают окурки и мусор на землю, не тушат костры.

При этом меры, которые принимаются для борьбы с пожарами, недостаточны, подчеркнул специалист. Эта сфера в регионах критически недофинансирована, опашка зачастую делается символично и не приводит к результатам. При этом сегодня трава горит так быстро, что пожарные не успевают вовремя ее потушить, в одну пожарную часть приходит до 20 обращений. Для прогресса в этой направлении нужно решать проблему дефицита кадров, считает эксперт. Также он призвал проводить с россиянами разъяснительную работу, чтобы они знали о последствиях своей беспечности и перестали повсеместно жечь траву.

Напомним, в районе Самарской области введен режим ЧС из-за лесного пожара, под Ростовом огонь распространился на 100 га, а в Мордовии – на 25 дачных домов. По мнению депутата Мосгордумы Елены Янчук, тяжелая ситуация с лесными пожарами в РФ складывается из-за разваленной системы управления лесами и невероятно низких зарплат в этой сфере.

Ранее эколог объяснил, почему в России не хватает средств на тушение лесных пожаров.

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