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Украинские пограничники избили сотрудника местной компании связи

В Закарпатье Украины пограничники избили сотрудника компании связи Himera

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Inna Varenytsia/AP

В Закарпатской области Украины пограничники избили сотрудника местной компании связи, заподозрив его в незаконном пересечении границы. Об этом компания Himera сообщила в соцсети Х.

В публикации отмечается, что 23-летний сотрудник компании направлялся для проведения работ в село Вышка. По пути он был задержан сотрудниками государственной пограничной службы Украины и препровожден на заставу. Там молодого человека обвинили в попытке незаконного пересечения границы, избили и пытались принудить писать объяснения под диктовку.

«Кроме телесных повреждений в отношении сотрудника применялись психологическое давление, угрозы, на него надели наручники, изъяли телефон, отказали привлекать адвоката», - говорится в сообщении компании.

Позже медики констатировали у парня ушиб мягких тканей головы и ушиб левого локтевого сустава. Компания требует расследования происшествия.

Случаи незаконного пересечения западной границы Украины нередки: военнообязанные мужчины стремятся покинуть пределы страны, чтобы избежать мобилизации в ряды ВСУ.

Так, 9 ноября сообщалось, что пятеро мужчин пытались выплыть с Украины на надувной лодке через реку Тису. Как сообщили в Государственной пограничной службе страны, за такой способ переправки мужчины заплатили организаторам от $8 до $11 тыс. за каждого. О том, каким именно способом их будут вывозить из страны, беглецы узнали уже после оплаты. На берегу пятерым мужчинам дали надувную лодку, которая рассчитана лишь на два места. Задержали их в момент, когда они все сели в нее.

Ранее на Украине сотни фирм уличили в вывозе военнообязанных граждан за границу.

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