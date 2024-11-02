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На Украине сотни фирм уличили в вывозе военнообязанных граждан за границу

Погранслужба Украины: 223 фирмы оказались причастны к вывозу мужчин из страны

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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Более 200 компаний, занимающихся автомобильными перевозками, оказались причастны к нелегальному вывозу военнообязанных граждан Украины за границу. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

В заявлении отмечается, что в схемах по незаконному вывозу мужчин призывного возраста из страны использовалась система «Путь». Регистрация в этой системе дает украинским водителям возможность осуществлять перевозки грузов или граждан за рубеж.

«По таким схемам мужчины выезжали за пределы Украины как водители и не возвращались. За нарушение военнообязанными правил пересечения <...> границы Государственная служба Украины по безопасности на транспорте с [февраля 2022 года] отключила от системы «Путь» 223 перевозчика», — уточняется в тексте.

Из публикации следует, что 202 компании были полностью исключены из системы «Путь».

Также, по данным Государственной пограничной службы Украины, с начала текущего года в местные правоохранительные органы поступили более 2000 обращений о нарушениях, связанных с незаконным пересечением границы. В результате было возбуждено почти 1500 уголовных дел, по которым к текущему моменту суды вынесли свыше 220 обвинительных приговоров.

Ранее на Украине заявили о желании властей мобилизовать еще 200–300 тыс. граждан.

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