В Таганроге мужчина с гранатой пытался ограбить магазин

В Ростовской области местный житель ворвался в магазин с гранатой и требовал отпустить его с украденным товаром. Об этом сообщает «Блокнот».

Инцидент произошел в магазине «Магнит»: покупатель, вооруженный предметом, похожим на гранату, угрожал продавцам. Злоумышленник скрылся с похищенным товаром.

Спустя некоторое время грабителя удалось задержать, выяснилось, что 56-летний местный житель уже был судим за кражу. При обыске в его квартире была найдена страйкбольная граната. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Петербурге женщина украла из продуктового магазина 33 куска сыра и девять упаковок сливочного масла на общую сумму шесть тысяч рублей. После этого она распродала похищенное на улице. Воровку задержали, прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы в Петродворцовый районный суд для рассмотрения по существу.

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