Соцсети возмутил магазин в Китае, заменивший манекены женщинами

Пользователи соцсетей осудили магазин в Китае, который заменил манекены на витринах женщинами, пишет NDTV.

Китайская розничная сеть привлекла к себе внимание в соцсетях, заменив традиционные манекены настоящими женщинами, которые демонстрируют одежду на беговых дорожках. Эта идея направлена на то, чтобы показать, как одежда выглядит и двигается в динамике, рассказали представители магазина. Однако людей возмутило это решение.

Некоторые комментаторы отметили, что это похоже на эксплуатацию моделей, в то время как другие находят такой формат забавным, сравнивая его с возможностью зарабатывать, занимаясь спортом.

«Это довольно антиутопическая штука», — написал один из пользователей.

Также среди участников обсуждения были и обвинения в бесчеловечности этого подхода, с просьбами о более этичном обращении с моделями.

Ранее андроид-официантка из Китая стала популярна в соцсетях.