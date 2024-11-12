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Соцсети возмутил магазин в Китае, заменивший манекены женщинами

NDTV: магазин в Китае использовал женщин вместо манекенов и разозлил соцсети

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Douyin

Пользователи соцсетей осудили магазин в Китае, который заменил манекены на витринах женщинами, пишет NDTV.

Китайская розничная сеть привлекла к себе внимание в соцсетях, заменив традиционные манекены настоящими женщинами, которые демонстрируют одежду на беговых дорожках. Эта идея направлена на то, чтобы показать, как одежда выглядит и двигается в динамике, рассказали представители магазина. Однако людей возмутило это решение.

Некоторые комментаторы отметили, что это похоже на эксплуатацию моделей, в то время как другие находят такой формат забавным, сравнивая его с возможностью зарабатывать, занимаясь спортом.

«Это довольно антиутопическая штука», — написал один из пользователей.

Также среди участников обсуждения были и обвинения в бесчеловечности этого подхода, с просьбами о более этичном обращении с моделями.

Ранее андроид-официантка из Китая стала популярна в соцсетях.

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