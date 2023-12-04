Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Андроид-официантка из Китая стала популярна в соцсетях

Oddity Central: официантка из Китая стала популярной благодаря движениям робота

В Китае стала популярна официантка, которая изображает из себя робота, пишет Oddity Central. В соцсетях отметили, что женщина действительно двигается так, словно перед ними андроид.

Как пишут СМИ, китаянка обслуживает клиентов в одном из ресторанов в городе Чунцин. Благодаря соцсетям женщина стала настолько популярной, что в заведение едут люди практически со всей страны.

Позже стало известно, что официантка — 26-летняя владелица ресторана. Женщина рассказала, что в детстве много занималась танцами, поэтому быть похожей на робота и двигаться так же — для нее не проблема.

Китаянка призналась, что первое время изображала из себя андроида ради веселья, но теперь рада, что это стало визитной карточкой заведения.

Ранее стало известно, что в Китае набирает популярность бизнес по уничтожению свадебных фотографий.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий