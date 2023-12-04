Андроид-официантка из Китая стала популярна в соцсетях

В Китае стала популярна официантка, которая изображает из себя робота, пишет Oddity Central. В соцсетях отметили, что женщина действительно двигается так, словно перед ними андроид.

Как пишут СМИ, китаянка обслуживает клиентов в одном из ресторанов в городе Чунцин. Благодаря соцсетям женщина стала настолько популярной, что в заведение едут люди практически со всей страны.

Позже стало известно, что официантка — 26-летняя владелица ресторана. Женщина рассказала, что в детстве много занималась танцами, поэтому быть похожей на робота и двигаться так же — для нее не проблема.

Китаянка призналась, что первое время изображала из себя андроида ради веселья, но теперь рада, что это стало визитной карточкой заведения.

Ранее стало известно, что в Китае набирает популярность бизнес по уничтожению свадебных фотографий.