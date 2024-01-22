Полиграфолог объяснил, почему не следует покупать полиграф для дома

Полиграф в руках неспециалиста может нанести очень большой вред. Результаты при домашней проверке не будут соответствовать действительности, об этом «Газете.Ru» рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

По словам специалиста, различные исследования показали, что способность неподготовленного человека выявлять ложь составляет порядка 50%. Если человек прошел специальное обучение, например, профайлингу, то такая способность возрастает до 75-80%.

«Эффективность проверки на полиграфе составляет порядка 90-95%, но успех зависит от квалификации полиграфолога. В России им может стать любой человек, имеющий высшее образование и прошедший дополнительное обучение. Каких-либо специальных требований нет. Поэтому у нас возникает такая ситуация, что люди приходят в полиграфологию и не понимают многих тонкостей ввиду того, что не имеют профильного базового образования. В идеале полиграфологом должен быть психофизиолог. Нужно разбираться как в психологии, так и физиологии», – отметил специалист.

По его словам, люди, купившие полиграф для домашнего использования, могут неправильно истолковать результаты исследования. Это может привести к возникновению проблем в отношениях между людьми. Как отмечает Учаев, лучше обратиться к профессионалу.

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