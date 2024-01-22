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Полиграфолог назвал две популярные методики выявления лжи на полиграфе

Полиграфолог Учаев назвал две популярные методики проверки на полиграфе

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Проверка на полиграфе подразумевает под собой сбор данных о физиологических показателях человека: потоотделении, активности периферических сосудов, дыхании. Задавая человеку вопросы и анализируя показатели аппарата, полиграфолог может понять, что тот или иной вопрос, который мы задаем человеку, для него значим. Для этого специалисты используют две популярные методики, об этом «Газете.Ru» рассказал специалист-полиграфолог, сотрудник лаборатории психофизиологии имени В.Б. Швыркова Института психологии РАН Андрей Учаев.

«Обычно используются две основные методики тестирования: выявления скрываемой информации и контрольных вопросов. Пример первый. Мы задаем человеку вопросы о тех или иных частных признаках происшествия. Например, в случае кражи перечисляем суммы денег, орудия взлома сейфа и пр. При этом наблюдаем изменения показателей. Если видим, что вопросы для человека значимы, вероятнее всего он причастен к преступлению», – отметил специалист. 

Однако тут есть минус, по словам Учаева, может попасться и тот человек, который просто осведомлен о деталях происшествия. Вторая методика контрольных вопросов подразумевает, что человека напрямую спрашивают о содеянном.  

«Например, «Пропавшие из сейфа деньги взяли Вы?». Этот вопрос называется проверочным. Также используются нейтральные вопросы, которые не должны вызывать отклика, например: «Вас зовут Михаил?» Дальнейшие контрольные вопросы назвать сложно, так как они будут варьироваться в зависимости от тех теорий, которые за ними стоят. Мы сравниваем значимость проверочных и контрольных вопросов и делаем вывод о том, причастен ли человек к событию или нет», – заключил специалист.

Ранее психологи предложили способ создания иммунитета к дезинформации.

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