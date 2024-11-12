Жители Чебаркуля возмутились появлением фото убийцы на стенде с погибшими героями СВО

В Чебаркуле жители возмутились появлением на стенде с фотографиями погибших героев спецоперации изображения осужденного за убийство матери двоих детей. Видео с просьбой разобраться в ситуации появилось на странице местной активистки и вдовы разведчика Любови Рудометовой во «ВКонтакте».

Женщина записала у стенда обращение к замгубернатора Челябинской области Станиславу Мошарову, в котором пожаловались на неустойчивость конструкции и отсутствие предварительной договоренности администрации города насчет фотографий погибших с их близкими. Помимо того, выяснилось, что на одном из стендов находится фотография Дениса Синицына, который был судим за убийство местной жительницы и ушел на СВО из колонии.

«Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, двое детей остались без матери. Убил ее жестоко, он ее изнасиловал, он ей выкалывал глаза. Это урод. <...> Мы поднимали вопрос с администрацией, что нельзя Синицына вывешивать. Город маленький, люди помнят это убийство, мы все тогда жили здесь и боялись на улицу выходить», — подчеркнула Рудометова.

Вдова участника СВО дала понять, что в городе Синицына героем не считают, и попросила власти региона решить проблему с равнодушием местной администрации.

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