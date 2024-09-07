Убивший семью в Волгограде экс-боец «Вагнера» рассказал детям о семейных ценностях

Убивший семью ради денег в Волгограде экс-боец ЧВК «Вагнер» Артем Дильмурадов рассказал сахалинским школьникам о семейных ценностях. Подробности приводит «V1.ru».

Дильмурадов вместе с тремя подельниками напали на семью из четырех человек, с целью заполучить деньги и ценности из их квартиры. Одним из соучастников преступления стал сын жителя квартиры — 44-летнего предпринимателя Виктора.

Как итог — четверо молодых людей напали на квартиру, в которой проживал 44-летний Виктор, его 47-летняя сожительница, а также ее 80-летняя мама и 21-летний сын. Жизни четырех человек Дильмурадов и его подельники оценили в 1,7 млн рублей, которые должны были быть в доме. На жильцов они напали с ножами.

В результате действий юной банды, 80-летняя бабушка и ее дочь погибли на месте. Виктор скончался уже в больнице.

Молодцых убийц вскоре поймали и осудили. Артема Дильмурадова приговорили к 14 годам колонии, но он отправился на СВО и стал ветераном боевых действий в составе ЧВК «Вагнер».

После возвращения из зоны СВО Артем переехал на родной Сахалин. Недавно он провел встречу с учениками местной школы, где рассказал им о семейных ценностях.

Ранее в Москве участник ЧВК «Вагнер» жестоко убил сожительницу.