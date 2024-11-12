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Российский школьник бил одноклассницу ногами по голове за навязчивость

В Иркутской области 12-летний мальчик избил одноклассницу за навязчивость

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Depositphotos

В Иркутской области 12-летний мальчик избил сверстницу, которая якобы преследовала его. Об этом сообщает Babr Mash.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Тайтурка Усольского района. Свидетелями избиения стали несколько подростков, которые снимали происходящее на видео и смеялись. На кадрах с места событий видно, как школьник несколько раз пнул лежащую на земле жертву в лицо и голову. Он не обращал внимания на стоны девочки и закончил экзекуцию по команде наблюдателей.

Правоохранители уже установили личности участников съемки и допросили хулигана. Тот заявил, что устал от преследования со стороны пострадавшей, которая не давала ему проходу, постоянно приставая. Таким способом, по словам мальчика, он решил наказать ее за навязчивость. Следователи занимаются проверкой по факту произошедшего, дело находится на контроле в прокуратуре.

Ранее мальчик напал с кулаками на восьмилетнюю девочку в игровом центре в Ульяновске.

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