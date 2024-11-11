Мальчик напал с кулаками на восьмилетнюю девочку в игровом центре в Ульяновске

В Ульяновске мальчик напал сзади на восьмилетнюю девочку и ударил ее, передает «Улпресса».

Инцидент произошел 10 ноября в игровом центре «Максиленд», расположенном на проспекте Созидателей. По словам отца пострадавшей, Александра Иванова, мальчик повалил его дочь Софию на пол, ударил кулаком в грудь и убежал. В травмпункте выяснилось, что у девочки растяжение связок шейного отдела позвоночника, а также ушибы грудной клетки и грудного отдела позвоночника, из-за чего ей предстоит провести две недели в шине-воротнике.

Как отмечается, первой в полицию обратилась мать нападавшего, которая заявила, что Александр требовал от ее сына извинений на коленях. В ответ отец Софии подал встречное заявление о побоях и клевете. Он рассказал, что после инцидента обратился к администратору «Максиленда», чтобы попросить записи с камер наблюдения для подтверждения факта нападения. Затем мужчина разыскал мальчика и потребовал, чтобы он извинился, но его мать начала вести себя агрессивно. В полиции ситуацию пока не комментировали.

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